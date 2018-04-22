Ещё
Киев подписал с ЕС и Германией договор о создании Фонда энергоэффективности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев подписал с ЕС и Германией договор о создании Фонда энергоэффективности 

Прайм 17 минут назад
Фото: Прайм
Украина подписала договор с Международной финансовой корпорацией (МФК), Европейским союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности, сообщает пресс-служба Минфина Украины.
По данным ведомства, договор был подписан 21 апреля. В подписании соглашения принял участие министр финансов Украины Александр Данилюк. Цель соглашения — помочь Украине снизить энергетические потери в жилищном секторе и сократить выбросы парниковых газов.
"Этот мультидонорский фонд будет вместе с украинским Фондом энергоэффективности софинансировать проекты по повышению энергоэффективности в многоквартирных домах на Украине и предоставлять экспертную поддержку для развития рынка", — заявили в украинском Минфине.
Отмечается, что, согласно договору, на начальном этапе под управлением МФК будет находиться до 53 млн евро, выделенных ЕС и ФРГ.
Прайм: последние новости
Монголия обратилась к РФ за кредитом, Минфин готов его рассмотреть - Силуанов "Победа" планирует заказать "стоячие" кресла для новых самолетов МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»250
Россия отказалась помогать Всемирному банку48
Эстонец избил украинца из-за спора о России314
«Нефтяной Чернобыль»37
Немцы хотят вернуть Россию в G8275
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение