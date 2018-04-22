Ибрагимов: выбор Ирана может ослабить доллар на мировом рынке 

В настоящий момент политические факторы влияют на курс доллара больше, чем экономические, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международные экономические отношения» Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Муслим Ибрагимов.
Муслим Ибрагимов\: курс доллара изменится
По мнению эксперта, многие страны не хотят связывать себя с политикой США, поэтому стремятся от доллара.
Власти Ирана приняли решение перейти в международных расчетах с доллара на евро. Решение принято на заседании кабинета министров.
"Эта ситуация не создаст больших проблем для экономики Ирана, но подобное в отношении курса доллара сказать не получится. Потому что подобный отказ приведет к некоторому ослаблению или изменению курса доллара", — сказал Ибрагимов Sputnik Азербайджан.
Покупка нефти в евро может существенно изменить картину валютных рынков, добавил эксперт. Одна валюта может вытеснить другую из резервов и расчетов.
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