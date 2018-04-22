Ибрагимов: выбор Ирана может ослабить доллар на мировом рынке

В настоящий момент политические факторы влияют на курс доллара больше, чем экономические, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международные экономические отношения» Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Муслим Ибрагимов.

Муслим Ибрагимов\: курс доллара изменится

По мнению эксперта, многие страны не хотят связывать себя с политикой США , поэтому стремятся от доллара.

Власти Ирана приняли решение перейти в международных расчетах с доллара на евро. Решение принято на заседании кабинета министров.

Азербайджан. "Эта ситуация не создаст больших проблем для экономики Ирана, но подобное в отношении курса доллара сказать не получится. Потому что подобный отказ приведет к некоторому ослаблению или изменению курса доллара", — сказал Ибрагимов Sputnik

Покупка нефти в евро может существенно изменить картину валютных рынков, добавил эксперт. Одна валюта может вытеснить другую из резервов и расчетов.

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