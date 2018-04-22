США призвали Украину поднять цены на газ

"Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", — сказала она.

По ее словам, встреча прошла 21 апреля на полях встречи министров иностранных дел «большой семерки» в Торонто.