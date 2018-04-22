Госдеп призвал Украину поднять цены на газ

И. о. госсекретаря США Джон Салливан в субботу на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал власти страны поднять тарифы на газ, а также создать антикоррупционный суд.
Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Он (Салливан) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ (Международного валютного фонда), применяя закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня импорта", — говорится в заявлении Науэрт.
Беседа Климкина и Салливана состоялась в Торонто на полях министерской встречи стран G7.