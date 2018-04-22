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В МВФ назвали основные угрозы мировой экономике
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В МВФ назвали основные угрозы мировой экономике 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга представляют угрозу для роста мировой экономики, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Комитета Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
Как подчеркивают члены комитета, рост мировой экономики усиливается и охватывает все больше стран, что стало возможным благодаря резкому увеличению объема инвестиций и торговли. На данный момент риски снижения или же остановки экономического роста сбалансированы, но в ходе следующих нескольких кварталов они будут расти.
Также в документе отмечается, что демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики.
МВФК является совещательной структурой Совета управляющих — высшего руководящего органа Международного валютного фонда. Комитет собирается дважды в год и состоит из 24 управляющих МВФ, включая и представителя от России. Следующее заседание по плану состоится 13 октября этого года в Индонезии.
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