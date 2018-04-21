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МВФ: торговые споры и крайне высокий уровень долга угрожают росту мировой экономики
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МВФ: торговые споры и крайне высокий уровень долга угрожают росту мировой экономики 

ТАСС 55 минут назад
ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Усиление напряженности в сфере торговли, беспрецедентно высокий уровень мирового долга и рост финансовой уязвимости угрожают росту глобальной экономики. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в субботу по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета. Данная структура является руководящим органом МВФ.
"Рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, беспрецедентно высокий уровень глобального долга угрожают перспективам мирового [экономического] роста. Проблемы в демографической области и низкий рост производительности могут снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста в будущем", — признают авторы документа — участники нынешних встреч по линии МВФ и Всемирного банка.
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