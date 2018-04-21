Кабмин попросил уточнить терминологию о краудфандинге

Кабмин попросил уточнить терминологию в законопроекте о краудфандинге

Правительство РФ рассмотрело законопроект о краудфандинге (альтернативных способах привлечения инвестиций) и привело свои замечания в отзыве, опубликованном в субботе на сайте кабмина.

В правительстве указали, что в доработке нуждается терминология, используемая в законопроекте, в частности, такие понятия, как "краудфандинг", "инвестиционный проект", "рэнкинг" и др. Как указано в отзыве, власти готовы поддержать законопроект, если в него будут внесены указанные в отзыве замечания.

Согласно документу, правительство считает целесообразным "установление предельных лимитов инвестирования указанием конкретных сумм непосредственно в законопроекте". Также кабмин призвал исключить ограничение на "ведение учета денежных средств каждого инвестора и привлекающих инвестиции лиц в случае использования номинальных счетов для осуществления розничного инвестирования".