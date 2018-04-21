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В Казани выросли цены на топливо
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В Казани выросли цены на топливо 

Казанский репортер 40 минут назад
Фото: Казанский репортер
Сегодня на казанских АЗС поднялись цены на автомобильное топливо. Рост по разным сортам бензина составил от 60 до 80 копеек за литр. Дизтопливо подорожало на 50 копеек. Средние цены на автозаправках теперь таковы:АИ-92 — рублей за литр 38,20 (+ 80 копеек) АИ-95 — 40,90 рублей за литр (+ 60 копеек) Дизельное топливо — 40,00 рублей за литр (+ 50 копеек) Напомним, а начале апреля президент Ассоциации предприятий нефтепродуктов РТ Ирек Сулейманов предложил значительно повысить стоимость розничных цен на топливо. Обоснование этому он приводил в письме к председателю рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты в Татарстане Роберту Гилязиеву. В обращении Сулейманов объяснял, что его на бирже существенно выросли отпускные цены и литр бензина АИ-92 на АЗС, по его мнению должен стоить 41 рубль.
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