Надо положить конец санкциям

Второй раз на форум приезжает вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер. Он отметил необходимость отказаться от введения все новых экономических ограничений. В Европе уже не скрывают опасений, что давление на российские компании нанесет урон и ее производителям.

«У нас очень важная задача — это освобождение России от санкций. Конечно, если эта ситуация изменится, санкции будут отменены, можно будет напрямую заниматься инвестициями», — отметил Виммер.

Похожее мнение выразил и депутат Европарламента от Франции Николя Бе.

«Я знаю очень много сельскохозяйственных производителей из Франции, которые пострадали, которые стали жертвами этих санкций против России. Необходимо положить конец всем этим санкциям", — призывает французский депутат.

Кстати, именно французские политики предпринимают усилия для того, чтобы с помощью своих коллег из других стран ЕС убедить президента США Дональда Трампа ослабить антироссийские санкции.

На ЯМЭФ были и гости из Великобритании , они приехали на форум, несмотря на напряженные отношения с Россией. Однако их приезд на полуостров все-таки оказался меньшим сюрпризом, чем визит представителей Украины . Особенно с учетом того, что МИД Украины оказывал давление на представителей Ирана Ирака , приглашенных на форум.

Кроме того, украинская «прокуратура Крыма» завела ряд уголовных дел на европейских участников мероприятия.