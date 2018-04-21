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Надо положить конец санкциям
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Надо положить конец санкциям 

Рамблер 14 минут назад
В Крыму завершился IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) 2018. На него приехали гости из 71 страны, число участников превысило три тысячи человек. Среди новых участников — Бельгия, Германия, Исландия и страны Африканского союза, сообщает Рен ТВ.
≥≥ Россия и США обсудили санкции
Второй раз на форум приезжает вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер. Он отметил необходимость отказаться от введения все новых экономических ограничений. В Европе уже не скрывают опасений, что давление на российские компании нанесет урон и ее производителям.
«У нас очень важная задача — это освобождение России от санкций. Конечно, если эта ситуация изменится, санкции будут отменены, можно будет напрямую заниматься инвестициями», — отметил Виммер.
Похожее мнение выразил и депутат Европарламента от Франции Николя Бе.
«Я знаю очень много сельскохозяйственных производителей из Франции, которые пострадали, которые стали жертвами этих санкций против России. Необходимо положить конец всем этим санкциям", — призывает французский депутат.
Кстати, именно французские политики предпринимают усилия для того, чтобы с помощью своих коллег из других стран ЕС убедить президента США Дональда Трампа ослабить антироссийские санкции.
На ЯМЭФ были и гости из Великобритании, они приехали на форум, несмотря на напряженные отношения с Россией. Однако их приезд на полуостров все-таки оказался меньшим сюрпризом, чем визит представителей Украины. Особенно с учетом того, что МИД Украины оказывал давление на представителей Ирана и Ирака, приглашенных на форум.
Кроме того, украинская «прокуратура Крыма» завела ряд уголовных дел на европейских участников мероприятия.
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