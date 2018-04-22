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Лукашенко: Белорусский рубль стабилен
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Лукашенко: Белорусский рубль стабилен 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Ситуация в экономике Белоруссия стабильная. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «Белта».
"Рубль у нас пока стабилен. А ожидания… Я провожу параллель. Помните, когда мы вынуждены были перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. Все равно оттуда эти ожидания по девальвации рубля шли. Люди думали, что будет с рублем. Но сегодня вы уже об этом практически забыли. Да, в России часто кричат по этому (поводу), и мы слышим это. Но уже нет этих колебаний, нет волатильности на валютном рынке, на фондовых рынках и так далее. Поэтому более стабильно стало", — сказал глава государства.
Лукашенко отметил, что в прошлом году в Белоруссии удалось на приемлемом запрогнозированном уровне сохранить инфляцию. «Еще год, и мы тоже забудем. Будет эта стабильность. Уже нет той свистопляски в ценообразовании, что была тогда», — отметил президент.
"Но пока инфляция еще есть. Я это признаю, понимаю, в этом отношении мы работаем. Вы знаете мои требования: занятость, заработная плата и цена. Все это в увязке в течение этого года даст результат", — сказал белорусский лидер.
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