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ЦБ прогнозирует рост экономики
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ЦБ прогнозирует рост экономики РФ, несмотря на санкции 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экономика России во втором и третьем кварталах текущего 2018 года будет расти по 0,4%, пишет газета "известия" со ссылкой на обзор Банка России.
Отмечается, что Цб фактически сохранил свой макропрогноз, несмотря на появление среди факторов новых санкций США и ослабление курса национальной валюты.
Как отмечают эксперты, опрошенные изданием, это означает, что внешний шок оказался для российской экономики кратковременным и не оказал существенного влияния на ВВП РФ.
Что касается прогноза министерства экономического развития, то в своем отчете "Картина экономики" за апрель этого года ведомство полагает, что влияние девальвации рубля на экономику страны возможно только в случае ее продолжительности: к шокам в короткие сроки реальный сектор экономики РФ стал устойчивым.
При этом отмечается, что в дальнейшем прогноз может быть скорректирован. Это зависит от бюджетных и геополитических факторов. Также влияние может оказать изменение соглашения ОПЕК+, которое предусматривает заморозку добычи нефти в мире.
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