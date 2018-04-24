ЦБ прогнозирует рост экономики РФ, несмотря на санкции

Отмечается, что Цб фактически сохранил свой макропрогноз, несмотря на появление среди факторов новых санкций США и ослабление курса национальной валюты.

Как отмечают эксперты, опрошенные изданием, это означает, что внешний шок оказался для российской экономики кратковременным и не оказал существенного влияния на ВВП РФ.

Что касается прогноза министерства экономического развития , то в своем отчете "Картина экономики" за апрель этого года ведомство полагает, что влияние девальвации рубля на экономику страны возможно только в случае ее продолжительности: к шокам в короткие сроки реальный сектор экономики РФ стал устойчивым.

При этом отмечается, что в дальнейшем прогноз может быть скорректирован. Это зависит от бюджетных и геополитических факторов. Также влияние может оказать изменение соглашения ОПЕК+, которое предусматривает заморозку добычи нефти в мире.