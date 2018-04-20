Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,44%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, второстепенных товаров и услуг и IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подорожал на 0,44%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции NexGen Energy Ltd. (TO:NXE), которые подорожали на 0,160 п. (6,20%), закрывшись на отметке в 2,740. Котировки Rogers Communications Inc (TO:RCIb) выросли на 3,39 п. (5,85%), завершив торги на уровне 61,34. Бумаги Turquoise Hill Resources Ltd (TO:TRQ) выросли в цене на 0,180 п. (4,66%), закрывшись на отметке 4,040.

Лидерами падения стали акции Cascades Inc (TO:CAS), цена которых упала на 0,67 п. (5,00%), завершив сессию на отметке 12,72. Акции Trican Well Service Ltd (TO:TCW) поднялись на 0,140 п. (4,20%), закрывшись на уровне 3,190, а Aphria Inc (TO:APH) снизились в цене на 0,400 п. (3,64%) и завершили торги на отметке 10,600.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (612) превысило количество закрывшихся в плюсе (483), а котировки 124 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 0,33% до отметки 15.39.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,77%, или 10,40, достигнув отметки $1.338,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,01%, или 0,01, до $68,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,04%, или 0,03, до отметки $73,81 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,65% до 0,7841, а котировки CAD/EUR упали на 0,17%, достигнув отметки 0,6381.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,47% до 90,06.