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Силуанов рассказал о прогнозируемом профиците бюджета в 2018 году
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Силуанов рассказал о прогнозируемом профиците бюджета в 2018 году 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Минфин РФ готовит поправки в бюджет на 2018 год, согласно которым планирует увеличить расходы в небольших объемах и при этом завершить год с профицитом в 0,5% ВВП, если цены на нефть сохранятся на текущем уровне, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"По этому году мы, в случае если сохранятся такие же ценовые пропорции, мы выйдем с профицитом, возможно, даже будет 0,5% ВВП профицит бюджета. Мы пополним наш Фонд национального благосостояния в чистом виде", — сказал Силуанов.
По его словам, Минфин в настоящее время уже готовит соответствующие поправки в бюджет. «Цены на нефть выше, чем закладывались в прогнозе и мы это учтем в новом проекте», — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном увеличении бюджетных расходов в текущем году, он отметил, что бюджетное правило позволяет сделать это только в пределах дополнительных ненефтегазовых доходов, которые министерство ожидает в небольших объемах. «Пока еще рано говорить (какой объем дополнительных расходов планируется), мы в правительстве на следующей неделе обсудим эту тему», — сказал он.
Действующий закон о бюджете на текущий год предусматривает дефицит на уровне 1,3% ВВП.
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