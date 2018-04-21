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Минфин спрогнозировал по итогам года профицит бюджета на уровне 0,5% ВВП
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Минфин спрогнозировал по итогам года профицит бюджета на уровне 0,5% ВВП 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Министерство финансов России готовит поправки в бюджет, согласно которым планируется немного увеличить расходы, завершив год с профицитом на уровне 0,5% ВВП, против предусмотренного ранее дефицита на уровне 1,3% ВВП, рассказал министр Антон Силуанов.
«Цены на нефть выше, чем закладывались в прогнозе и мы это учтем в новом проекте», — сказал Силуанов, слова которого передает РИА «Новости».
«По этому году мы, в случае если сохранятся такие же ценовые пропорции, мы выйдем с профицитом, возможно, даже будет 0,5% ВВП профицит бюджета. Мы пополним наш Фонд национального благосостояния в чистом виде», — сказал Силуанов.
Отвечая на вопрос о возможном увеличении бюджетных расходов в текущем году, он отметил, что бюджетное правило позволяет сделать это только в пределах дополнительных ненефтегазовых доходов, которые министерство ожидает в небольших объемах. «Пока еще рано говорить (какой объем дополнительных расходов планируется), мы в правительстве на следующей неделе обсудим эту тему», — сказал он.
Напомним, профицит федерального бюджета за январь — март 2018 года составил более 344 млрд рублей или 1,5% ВВП. По состоянию на 1 апреля объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 3,772 трлн рублей.
Напомним также, дефицит бюджета России в 2017 году составил 1,5% ВВП.
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