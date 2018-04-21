Минфин спрогнозировал по итогам года профицит бюджета на уровне 0,5% ВВП

Министерство финансов России готовит поправки в бюджет, согласно которым планируется немного увеличить расходы, завершив год с профицитом на уровне 0,5% ВВП, против предусмотренного ранее дефицита на уровне 1,3% ВВП, рассказал министр Антон Силуанов

«Цены на нефть выше, чем закладывались в прогнозе и мы это учтем в новом проекте», — сказал Силуанов, слова которого передает РИА «Новости»

«По этому году мы, в случае если сохранятся такие же ценовые пропорции, мы выйдем с профицитом, возможно, даже будет 0,5% ВВП профицит бюджета. Мы пополним наш Фонд национального благосостояния в чистом виде», — сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении бюджетных расходов в текущем году, он отметил, что бюджетное правило позволяет сделать это только в пределах дополнительных ненефтегазовых доходов, которые министерство ожидает в небольших объемах. «Пока еще рано говорить (какой объем дополнительных расходов планируется), мы в правительстве на следующей неделе обсудим эту тему», — сказал он.

Напомним, профицит федерального бюджета за январь — март 2018 года составил более 344 млрд рублей или 1,5% ВВП. По состоянию на 1 апреля объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 3,772 трлн рублей.