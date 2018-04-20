Трамп против ОПЕК: США развязали нефтяную войну

Цены на нефть могут уже в апреле вырасти до $80 за баррель. Росту котировок способствует сделка по ограничению добычи ОПЕК+, в которой участвует Россия . Президент США Дональд Трамп обвинил картель в искусственном завышении стоимости барреля. Нефтедобывающие страны в ответ напомнили, что цены формируются на рынке, а соглашение ОПЕК+ помогло самим США нарастить производство черного золота. Участники сделки обсуждают продление сотрудничества и в 2019 году.

Традиционная встреча министров стран-участниц сделки ОПЕК+ прошла в пятницу на фоне очередного громкого «твита» президента США Дональда Трампа.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно очень сильно завышены! Так не пойдет. Это неприемлемо!», — написал Трамп.

Это высказывание вызвало недоумение у участников рынка. Сделка по ограничению добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, которая начала работать с января 2017 года, при участии стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в организацию, во многом способствовала стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Как отмечал на этой неделе в Москве глава нефтесервисного департамента ОПЕК Бейруз Байкалидзаде, коммерческие запасы, рост которых в 2014-2015 гг. и привел к резкому падению нефтяных котировок и образованию огромного профицита на рынке, снизились с 294 млн до 33 млн баррелей. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в мае на рынке нефти наступит баланс спроса и предложения.

На фоне стабилизации нефтяного рынка и влияния геополитических факторов цена на нефть взяла восходящий тренд — в апреле котировки эталонной марки Brent прочно закрепились выше отметки $70 за баррель, а на текущей неделе достигли $74 впервые с ноября 2014 года.

После заявления Трампа участники нефтяной сделки были вынуждены оправдываться.

«Мы в ОПЕК позиционируем себя как друзья США, которые уделяют внимание их росту», — заявил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

«Мы не можем сказать, что цены кто-то искусственно завышает или занижает. Они формируются исходя из спроса и предложения», — сказал, в свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак

Новак напомнил, что на цену влияет очень большое количество разных факторов, тот же баланс спроса и предложения. «Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США.

За последние полтора года добыча в США увеличилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — сказал он в интервью Bloomberg TV.

«Полтора года назад на форуме в Хьюстоне все радовались, что благодаря сделке удалось восстановить добычу нефти в Техасе», — напомнил министр.

Баркиндо заверил, что нет «никакой цели по ценам на нефть ни у ОПЕК, ни у стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в совместных усилиях по стабилизации рынка».

«Цену на нефть определяет рынок», — подчеркнул также министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Между тем сам Трамп своим высказыванием также повлиял на нефтяные котировки. Если в 13:51 мск — перед публикацией американским лидером своего заявления — баррель марки Brent торговался на уровне $74,02, то спустя несколько минут после твитта, в 14:06 мск, он уже опустил до $73, 26. Нефть WTI в 13:44 стоила $68,57 за баррель, а к 14:00 опустилась до $68,16.

В то же время Александр Новак по итогам министерской встречи заявил журналистам, что допускает возможность роста цены на нефть в апреле до $80 за баррель.

Текущая цена на нефть не является фундаментальной, добавил он. Какая планка может стать таковой, Новак не уточнил.

В начале апреля Bloomberg News писал, что власти Саудовской Аравии ожидают роста цен до $80 за баррель. Накануне встречи ОПЕК+ Reuters сообщал, что и отметка в $100 за баррель, которая многим в 2014 году казалась навсегда ушедшей в историю, некоторым игрокам уже не видится недостижимой. Высокие цены выгодны Эр-Рияду в преддверии запланированного на 2019 год IPO Saudi Aramco. Поэтому, как отмечает ряд иностранных СМИ, Саудовская Аравия не торопиться сворачивать ОПЕК+, а, напротив, лоббирует идею пролонгации сотрудничества в похожем формате с Россией.

В ходе министерской встречи министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил, что, несмотря на перевыполнение сделки на 49% в марте, страны ОПЕК+ должны стремиться к более жесткой реализации соглашения, поскольку неравномерность нефтедобычи создает трудности для рынка. В целом с начала действия сделки она перевыполнена на 113%, во многом благодаря Венесуэле , которая из-за кризиса в стране была вынуждена снизить добычу намного больше установленных квот.

Представители Ирака предложили пролонгировать соглашение на полгода.

Сотрудничество стран ОПЕК+ будет продолжено и в 2019 году, однако формат еще предстоит определить, сказал Новак.

«Мы точно собираемся продлевать сотрудничество между странами ОПЕК и не-ОПЕК, а в каком формате — в формате сделки или в другом формате — мы будем обсуждать на июньской встрече», — добавил он.

«Это может быть мониторинг, встречи в формате «два раза в год», может быть, продление соглашение с другими какими-то параметрами. Надо обсуждать со всеми участниками встречи», — пояснил российский министр.

Будет ли при этом в июне приниматься решение в июне об изменении квот, Новак также не смог уточнить. «Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке», — сказал он журналистам.

Скорее всего, формат сделки де-факто не будет сильно изменен, полагает эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко

«Есть вероятность изменения объемов и включения новых участников — во многом это будет зависеть от объемов добычи сланцевой нефти. Сильная акселерация снижения добычи несет в себе большие риски потери доли рынка для стран ОПЕК+, поэтому маловероятна, » — полагает эксперт.

Ряд представителей участников сделки ОПЕК+, включая Новака, также ранее склонялись к этому прогнозу.