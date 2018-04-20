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Власти окажут поддержку компаниям под санкциями
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Власти окажут поддержку компаниям под санкциями 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Антон Белицкий/Global Look Press
В ближайшее время правительством РФ в одном из ведомств будет создана специальная структура для помощи попавшим под санкции российским компаниям.
Об этом в комментариях журналистам, по данным РИА "Новости", рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями.
Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать, должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время.
Как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму, с тем чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом это может рассматриваться, с тем чтобы, если собственники попали под санкции, предприятие попало под санкции, на каком-то этапе работы этого предприятия снять давление".
В начале апреля американские власти объявили о санкциях против 24 граждан РФ и 14 юридических лиц. Среди компаний, попавший под новые санкции — "РусАл", En+ Group, группа ГАЗ. В санкционный список США также были внесены глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Олег Дерипаска, владелец "Ренова" Виктор Вексельберг.
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