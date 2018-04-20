Власти окажут поддержку компаниям под санкциями

В ближайшее время правительством РФ в одном из ведомств будет создана специальная структура для помощи попавшим под санкции российским компаниям.

Антон Силуанов. Об этом в комментариях журналистам, по данным РИА "Новости", рассказал глава Минфина РФ

"Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями.

Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать, должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время.

Как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму, с тем чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом это может рассматриваться, с тем чтобы, если собственники попали под санкции, предприятие попало под санкции, на каком-то этапе работы этого предприятия снять давление".