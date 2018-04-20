Названо условие возвращения рубля к прежнему курсу

Министр финансов назвал условие, при котором рубль вернется к прежнему курсу

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не будут вводить новые санкции. Об этом он сказал в интервью RT.

"Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашел новое равновесное положение и, уверен, что если не будет каких-то дополнительных ограничений к нашим предприятиям, то курс вернется к своим прежним значениям", — сказал Силуанов.

Он отметил, что сразу после введения американских санкций инвесторы начали активнее вкладывать в иностранные активы, однако впоследствии ситуация стала более стабильной.

"Действительно, после введения санкций возникла нервозность у инвесторов. Инвесторы в первые дни решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился", — подчеркнул Силуанов.

Ранее министр рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США.