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Названо условие возвращения рубля к прежнему курсу
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Министр финансов назвал условие, при котором рубль вернется к прежнему курсу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: «Россия 1»/YouTube.com
Министр финансов России Антон Силуанов считает, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не будут вводить новые санкции. Об этом он сказал в интервью RT.
"Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашел новое равновесное положение и, уверен, что если не будет каких-то дополнительных ограничений к нашим предприятиям, то курс вернется к своим прежним значениям", — сказал Силуанов.
Он отметил, что сразу после введения американских санкций инвесторы начали активнее вкладывать в иностранные активы, однако впоследствии ситуация стала более стабильной.
"Действительно, после введения санкций возникла нервозность у инвесторов. Инвесторы в первые дни решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился", — подчеркнул Силуанов.
Ранее министр рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США.
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