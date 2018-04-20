Россия увеличила импорт пальмового масла в январе-феврале на 36,7%

Объем импорта пальмового масла и его фракции в РФ в январе-феврале 2018 г. вырос на 36,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составил 170 тыс. т., говорится в материалах Росстата

Импорт подсолнечного масла, сафлорового или хлопкового, и их фракции за отчетный период вырос в 2,5 раза и составил 4,4 тыс. т. Импорт кокосового (копрового), пальмоядрового или масло бабассу и их фракции за первые два месяца 2018 года снизился на 33% и составил 9,9 тыс. т.