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Россия увеличила импорт пальмового масла
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Россия увеличила импорт пальмового масла в январе-феврале на 36,7% 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Объем импорта пальмового масла и его фракции в РФ в январе-феврале 2018 г. вырос на 36,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составил 170 тыс. т., говорится в материалах Росстата.
Импорт подсолнечного масла, сафлорового или хлопкового, и их фракции за отчетный период вырос в 2,5 раза и составил 4,4 тыс. т. Импорт кокосового (копрового), пальмоядрового или масло бабассу и их фракции за первые два месяца 2018 года снизился на 33% и составил 9,9 тыс. т.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил о том, что в России планируется введение маркировки молочных продуктов с содержанием пальмового масла, которая будет занимать 30% этикетки и сообщать, что "в продукте содержатся немолочные жиры, в том числе пальмовое масло". Согласование регламента проводится со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планируется, что этот вопрос может быть решен к середине 2018 г.
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