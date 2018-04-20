Ещё
Бизнес-омбудсмен РФ предлагает снизить ставку по ипотеке для молодых семей до 5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес-омбудсмен РФ предлагает снизить ставку по ипотеке для молодых семей до 5% 

Банки.ру 1 час назад
Об этом он заявил в ходе Ялтинского международного экономического форума.
«Мы должны думать о молодых семьях, работать на будущее России, тем самым укрепляя нашу экономику сегодня», — сказал он.
Продуктовый виджет
Одной из таких мер поддержки может стать субсидирование ипотеки в массовом сегменте, что позволит снизить ставку по таким кредитам до 5%. На эти цели, указывает Титов, предлагается выделить 150 млрд рублей. Ожидается, что простимулированный таким образом спрос на жилье принесет ВВП России дополнительный прирост в 0,13%.
Банки.ру: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Логос» Опрос: экономика еврозоны может пострадать из-за торговых споров между США и Китаем Минфин 18 апреля купил валюты на внутреннем рынке на 17,8 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина170
Известный музыкант умер в 28 лет77
США уничтожили суперброневики наемников из РФ267
Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина26
США предложили лишить российского золота549
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение