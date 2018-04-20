Бизнес-омбудсмен РФ предлагает снизить ставку по ипотеке для молодых семей до 5%

Об этом он заявил в ходе Ялтинского международного экономического форума.

«Мы должны думать о молодых семьях, работать на будущее России , тем самым укрепляя нашу экономику сегодня», — сказал он.

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Одной из таких мер поддержки может стать субсидирование ипотеки в массовом сегменте, что позволит снизить ставку по таким кредитам до 5%. На эти цели, указывает Титов, предлагается выделить 150 млрд рублей. Ожидается, что простимулированный таким образом спрос на жилье принесет ВВП России дополнительный прирост в 0,13%.