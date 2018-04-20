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В Минске прокомментировали переговоры с Россией о поставках молока
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В Минске прокомментировали переговоры с Россией о поставках молока 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц назвал «очень конструктивными» переговоры, которые прошли в пятницу с российской стороной о поставках молочной продукции в РФ.
Рабочая встреча представителей двух стран, на которой обсуждались поставки белорусского продовольствия, состоялась в пятницу в Москве, Заяц возглавлял делегацию республики. Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля.
"Очень конструктивный разговор состоялся между нашими делегациями… на предмет поставки молочной продукции на российский рынок", — заявил Заяц в эфире телеканала ОНТ.
По словам министра, обе страны понимают, что «российский рынок — это общий рынок для Республики Беларуси и России». Заяц отметил, что должны быть установлены идентичные подходы для обеспечения экономических интересов производителей и переработчиков.
"Поэтому условились, что мы более детально, глубже рассмотрим определенные моменты, что касается экономической эффективности белорусского рынка, российского рынка, и обеспечим паритетную реализацию своей продукции на российском рынке", — сообщил руководитель ведомства. Министр уточнил, что речь идет о том, чтобы в соответствии с договоренностями в рамках Союзного государства обеспечить продуктами питания и «не закупать извне».
"У нас есть возможность, у Республики Беларусь, поставить то количество (продовольствия — ред.), которое необходимо для Российской Федерации. Ну а Российская Федерация, в свою очередь, обеспечит безусловное продвижение нашей продукции по территории российского рынка", — добавил министр.
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