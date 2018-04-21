Минск и Москва продолжат переговоры по поставкам белорусского продовольствия

Россия и Республика Беларусь продолжат межгосударственные переговоры по теме поставок белорусских продовольственных товаров на рынок нашей страны 25 апреля 2018 года. Консультации будут возобновлены между сельскохозяйственными ведомствами наших стран в Минске . Об этом государственному агентству БЕЛТА заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид Заяц

Он констатировал, что состоявшиеся переговоры были конструктивными и отметил, что и Россия, и Республика Беларусь осознают тот факт, что рынок России — общий рынок и для России, и для Беларуси, к которому должны быть общие подходы, позволяющие обеспечить экономический интерес и производителей молока, и его переработчиков.