Ещё
Центробанк вряд ли изменит ставку на будущей неделе, считает эксперт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк вряд ли изменит ставку на будущей неделе, считает эксперт 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Банк России на очередном заседании по процентной ставке в следующую пятницу, скорее всего, не будет менять текущее значение ставки, а дождется влияния новых факторов на экономику РФ, считает главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.
По мнению эксперта, последние потрясения российского рынка, вызванные новыми санкциями США, являются дополнительным фактором, который может в перспективе снизить уровень финансовой стабильности в России, заставляя, таким образом, ЦБ РФ занимать более осторожную позицию.
"Я думаю, что на следующем заседании Банк России предпочтет не изменять ставку, сделать паузу и, наверное, это будет вполне разумным решением в текущей ситуации", — сказал эксперт РИА Новости в кулуарах конференции Лондонской фондовой биржи в пятницу. Последующее заседание ЦБ состоится в середине июня, и за это достаточно продолжительное время многое может измениться как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения. Тогда уже Банк России будет смотреть на новые условия и принимать решение, отметил эксперт.
"Я сохраняю свой прогноз по инфляции на конец 2018 года на уровне 4% и ставку ЦБ в районе 7%. В сущности, разница в 25 базисных пунктов снижения ставки между сегодняшним днем и концом года. Я считаю, что это вполне реалистично. Возможно, если возьмем более оптимистичный сценарий, при высокой цене на нефть и улучшений в сфере политики, мы можем увидеть более активное снижение ставки, наверное, к концу третьего квартала — в четвертом квартале", — предположил Тихомиров.
Осенью на решение ЦБ будет влиять еще один фактор: «Фактор урожая, фактор осенней плодоовощной дефляции. В прошлом году она была очень ощутимая, в этом году есть ощущение, что такая дефляция может оказаться меньше и инфляция будет расти более активно. Это угроза, которую ЦБ будет учитывать», — заключил Тихомиров.
Банк России в марте принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых.
РИА Новости: последние новости
Жириновский предложил вывести золотой запас России из США Источник сообщил о закупке "Победой" стоячих кресел для новых самолетов Турция вывезла свой золотой резерв из США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня26
США уничтожили суперброневики наемников из РФ179
Известный музыкант умер в 28 лет
США предложили лишить российского золота499
Безопасность России оказалась под угрозой282
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение