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В НБУ рассказали об очередных переговорах Украины с МВФ по поводу нового транша
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В НБУ рассказали об очередных переговорах Украины с МВФ по поводу нового транша 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Национальный банк Украины рассказал об очередной встрече представителей Украины и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне по поводу получения пятого транша.
Соответствующее сообщение НБУ опубликовал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что переговоры вели глава НБУ Яков Смолий и заместитель директора-распорядителя МВФ Девид Липтон.
В Нацбанке указали, что Липтон оценил прогресс в стабилизации экономики Украины, а Смолий, в свою очередь, заявил, что у Украины общее с МВФ видение дальнейшего сотрудничества.
«Мы разработали совместную дорожную карту, следовательно, обе стороны имеют единое видение перспектив программы и последующих шагов. Мы верим и сделаем всё, чтобы доказать, что программы сотрудничества Украины с МВФ могут быть успешными», — сказал Смолий.
Ранее в МВФ отметили замедление реформ на Украине.
17 апреля глава Минфина Украины Александр Данилюк рассказал, что украинская сторона в мае-июне 2018 года может получить от МВФ очередной транш в размере $2 млрд
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