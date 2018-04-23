В НБУ рассказали об очередных переговорах Украины с МВФ по поводу нового транша

Национальный банк Украины рассказал об очередной встрече представителей Украины и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне по поводу получения пятого транша.

Соответствующее сообщение НБУ опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что переговоры вели глава НБУ Яков Смолий и заместитель директора-распорядителя МВФ Девид Липтон.

В Нацбанке указали, что Липтон оценил прогресс в стабилизации экономики Украины, а Смолий, в свою очередь, заявил, что у Украины общее с МВФ видение дальнейшего сотрудничества.

«Мы разработали совместную дорожную карту, следовательно, обе стороны имеют единое видение перспектив программы и последующих шагов. Мы верим и сделаем всё, чтобы доказать, что программы сотрудничества Украины с МВФ могут быть успешными», — сказал Смолий.

Ранее в МВФ отметили замедление реформ на Украине.