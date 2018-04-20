Драги: еврозоне необходим стабильный мировой рост 

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Экономика еврозоны нуждается в сильном глобальном росте и открытой торговле для продолжения ее расцветания, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
"Позитивные события в зоне евро не являются независимыми от глобального импульса роста", — сказал Драги руководителям центральных банков и министрам Международного валютно-финансового комитета в Вашингтоне.
"Открытые торговые, инвестиционные и устойчивые финансовые потоки играют ключевую роль в трансграничном распространении новых технологий, которые способствуют улучшению эффективности", — добавил он.
Как писали «Вести. Экономика», ранее Драги проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель и других глав европейских стран, собравшихся в Брюсселе, о главных рисках для благоприятной экономической перспективы.
Драги также поставил торговые трения во главе списка опасений, по словам человека, знакомого с обсуждением.
В презентации лидерам блока Драги сказал, что инвестиции растут до уровней, которые не наблюдались по крайней мере на протяжении десяти лет, долг частного сектора падает, а коэффициенты капитала здоровых банков почти на 50% выше, чем в начале кризиса.
Тем не менее работа Драги заключается в том, чтобы беспокоиться о будущем, поэтому он сделал несколько предостережений.
Торговый протекционизм и ослабление влияния институтов, которые разрешают споры, являются самыми большими потенциальными рисками. Тарифы и ответные меры могут подорвать доверие.