Индекс потребительских цен САР Аомэнь в марте повысился на 2,66 проц 

Аомэнь, 20 апреля /Синьхуа/ — Управление по делам статистики и переписи при администрации САР Аомэнь сегодня сообщило, что в марте этого года комплексный индекс потребительских цен САР Аомэнь составил 111,67, повысившись на 2,66 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным, годовой рост в марте связан с повышением затрат на питание в ресторанах, аренду жилья и общественные парковки, а также с ростом цен на готовую одежду.
Комплексный индекс потребительских цен САР Аомэнь за март упал на 0,45 проц по сравнению с предыдущим месяцем. —0—