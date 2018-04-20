Индекс потребительских цен САР Аомэнь в марте повысился на 2,66 проц

Аомэнь, 20 апреля / Синьхуа / — Управление по делам статистики и переписи при администрации САР Аомэнь сегодня сообщило, что в марте этого года комплексный индекс потребительских цен САР Аомэнь составил 111,67, повысившись на 2,66 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, годовой рост в марте связан с повышением затрат на питание в ресторанах, аренду жилья и общественные парковки, а также с ростом цен на готовую одежду.

Комплексный индекс потребительских цен САР Аомэнь за март упал на 0,45 проц по сравнению с предыдущим месяцем. —0—