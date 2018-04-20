Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» повысить цены на газ на Украине

«Повышение тарифов на газ является одним из инструментов выкачивания оставшихся денег у населения, но власти пытаются прикрыться требованиями МВФ , продолжая неизбежно уменьшать социальные нормы и резать субсидии под всё новыми и новыми предлогами», — сказал эксперт.

По его словам, в целом повышение тарифов на 60-65% на Украине анонсировали довольно давно, и ничего неожиданного здесь нет.

«Хотя если повышение тарифов придётся на летние месяцы, то население может и не отреагировать, что напрямую связано с минимальными объёмами потребления газа в этот период», — заявил эксперт.