Народный Банк Китая неожиданно смягчил резервные требования

Foto: WENHAI TANGНародный Банк Китая неожиданно смягчил резервные требованияВ настоящее время ставки резервирования составляют 17% для крупных кредитных учреждений и 15% для мелких банков. Новые ставки резервных требований будут сокращены на 100 процентных пунктов.

Народный банк Китая планирует, что освободившиеся денежные средства будут использованы для целей кредитования малого и среднего бизнеса по пониженной процентной ставке.

Монетарные власти страны также заявили о продолжении нейтральной кредитно-денежной политики при поддержке разумной и стабильной ликвидности финансовой системы Китая.