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Народный Банк Китая неожиданно смягчил резервные требования
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Народный Банк Китая неожиданно смягчил резервные требования 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: WENHAI TANGНародный Банк Китая неожиданно смягчил резервные требованияВ настоящее время ставки резервирования составляют 17% для крупных кредитных учреждений и 15% для мелких банков. Новые ставки резервных требований будут сокращены на 100 процентных пунктов.
Народный банк Китая планирует, что освободившиеся денежные средства будут использованы для целей кредитования малого и среднего бизнеса по пониженной процентной ставке.
Монетарные власти страны также заявили о продолжении нейтральной кредитно-денежной политики при поддержке разумной и стабильной ликвидности финансовой системы Китая.
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