Доллар приготовился завершить рабочую неделю на мажорной ноте

Investing.com — В пятницу курс доллара резко повысился на фоне роста доходности государственных облигаций США

В 17:32 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,59% до 90,17.

В пятницу доходность государственных облигаций США снова повысилась: доходность двухлетних бондов США выросла до 2,449% — максимального значения с сентября 2008 года. Доходность десятилетних государственных облигаций США повысилась до 2,94%.

Доходность казначейских облигаций обратно пропорциональна их стоимости. Резкий рост доходности гособлигаций США в феврале привел к обвалу на фондовых биржах, когда инвесторы кинулись скупать доллар, ожидая, что рост инфляции может привести к ускорению темпа повышения процентной ставки ФРС

Курс доллара повысился к иене. Пара USD/JPY подорожала на 0,40% до 107,79.

Курс фунта снизился на фоне заявлений главы Банка Англии Марка Карни в пользу мягкой монетарной политики. Сомнения инвесторов в повышении процентной ставки в мае растут. Пара {{2|GBP/USD}} снизилась на 0,50% до 1,4017.

Евро подешевел: пара EUR/USD опустилась на 0,65% до 1,2266 на фоне опасений инвесторов о недостаточном восстановлении экономики еврозоны для того, чтобы ЕЦБ ужесточил монетарную политику.

Канадский доллар подешевел после разочаровывающих отчетов по инфляции и по объему розничных продаж. Пара USD/CAD повысилась 0,46% до 1,2729 после выхода отчета о том, что инфляция в Канаде в марте выросла на 2,3%. Объем розничных продаж в Канаде вырос в феврале на 0,4%.

Австралийский доллар подешевел: пара AUD/USD снизилась на 0,92% до 0,7657. Курс пары NZD/USD опустился на 0,87% до 0,7207.