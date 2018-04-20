России отвели мало времени для экономических реформ

У России есть все возможности изменить модель экономического развития, однако для реформ осталось немного времени. Об этом, выступая на четвертом Ялтинском международном экономическом форуме, заявил уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов.

«Развитие экономики идет, но пока мы достаточно медленно реагируем на те изменения, которые происходят в мире и которые создают новые условия для развития. Россия сегодня выстраивает свое будущее, свой независимый путь в строительстве собственного государства, но, к сожалению, экономика, которая достаточно динамично развивалась в прошлые годы, сегодня, в новых условиях, прежде всего в условиях новых цен на нефть и другие ресурсы, становится менее эффективной», — заявил он.

По словам Бориса Титова, если сегодня не реагировать на изменения во внешней среде и продолжать реализовывать тот инерционный сценарий, который реализовывался все эти годы — а базировался он прежде всего на доходах от ресурсов, — этот сценарий приведет к значительному отставанию от мира в целом и от развивающихся стран в еще большей степени.

Инерционный сценарий — сценарий зависимости от экспорта сырья создает слишком большие риски для страны, подчеркнул выступавший. Он отметил, что нужна новая экономическая политика, потому что остальная экономика, которая не находится в зависимости от цен на нефть, сегодня находится в тяжелой ситуации, в частности, нет драйверов для развития перерабатывающего сектора, потому что доходность этого сектора в последние годы падает из-за роста издержек и сокращения спроса.

«По мнению Центробанка, нужна стабильность макроэкономических показателей, чтобы пришли инвестиции. К сожалению, это не так. Те, кто занимается реальным бизнесом, понимает, что нужны другие условия и четкое понимание задач и команда, которая двигала бы по этому пути экономику», — подчеркнул он. По мнению Бориса Титова, на первом этапе необходимо ориентироваться на внутренний рынок, поскольку на внешних рынках перспектив экспорта кроме сырья, пока нет.

Нужно не дожидаясь серьезных структурных реформ сделать ряд шагов, которые стимулировали бы инвестиции и дали бы толчок к развитию экономики. К примеру, сегодня с нынешним уровнем процентов по коммерческим кредитам, развиваться невозможно, уверен Борис Титов.

Он напомнил, что весь мир с кризисных времен перешел от политики жесткого сдерживания к политике количественного смягчения, а Россия никак не движется в эту сторону.

Сегодня политика стимулирования цен на нефть, по его словам, дает стране передышку, но эта передышка будет короткой, и уже сегодня нужно инвестировать в альтернативные секторы экономики, переработку, инновационный сектор.