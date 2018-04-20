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Годовую инфляцию в РФ в марте ускорили овощи: «борщевой набор» подорожал на 15,7%
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Годовую инфляцию в РФ в марте ускорили овощи: «борщевой набор» подорожал на 15,7% 

Прайм 4 часа назад
Инфляция в РФ в марте ускорилась в основном из-за удорожания плодоовощной продукции: годовые темпы прироста цен на овощи «борщевого набора» составили в марте 15,7% против февральских 8,9%, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен».
Глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев в середине апреля сообщил, что годовая инфляция в марте составила 2,4%, в апреле-мае ЦБ ожидает некоторого ее ускорения.
"В марте 2018 года отмечалось некоторое повышение инфляции как в годовом, так и в месячном выражении с исключением сезонности. Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. При этом рост цен на плодоовощную продукцию происходил более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России", — говорится в документе.
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