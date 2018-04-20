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Рынку недвижимости Германии «пузырь» не грозит — мнение
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Рынку недвижимости Германии «пузырь» не грозит — мнение 

Prian.ru 56 минут назад
Фото: Prian.ru
Исполнительный директор компании Майкл Зан отмечает, что на протяжение 20-и лет в стране практически не наблюдалось роста цен. И сейчас Германия быстро наверстывает упущенное. Но это не значит, что рынок достиг своего пика, сообщает Bloomberg.
Немецкие дома выросли в цене примерно на 60% с 2010 года, согласно данным отчета Fitch Ratings. Но доходность недвижимости оказалась под сильным давлением в больших городах. Тем не менее, цены все еще сравнительно низкие по международным стандартам.
Берлин лидирует по росту цен. В апреле 2018 года город занял первое место в мировом рейтинге 150 рынков жилой недвижимости, составленном Knight Frank, превратившись за несколько лет в одно из самых востребованных мест Европы с годовым ростом цен на 20,5%. Три другие горячие точки Германии — Гамбург, Мюнхен и Франкфурт — также оказались в ТОП-10.
Инвесторы потратили в общей сложности €14 миллиардов на приобретение немецкого жилья в 2017 году по сравнению с €13,5 млрд в 2016 году, согласно BNP Paribas. Североамериканские покупатели составляли около 5% от общего числа — большинство среди областей за пределами Европы.
Но не все так оптимистично настроены по отношению к немецкой недвижимости. Агентство Fitch прогнозировало, что рост цен замедлится до 5% в этом году и на 3% в 2019 году по сравнению с 8,6% в прошлом году.
В январском докладе Deutsche Bank заявил об опасности возникновения пузыря, а через месяц Центральный банк Германии выразил обеспокоенность по поводу «бума». Bundesbank заявил, что недвижимость в таких местах, как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, может быть переоценена до 35%.
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