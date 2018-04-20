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В России овощи «борщевого набора» подорожали более чем на 15%
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В России овощи «борщевого набора» подорожали более чем на 15% 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Годовые темпы прироста цен на овощи «борщевого набора» составили в марте 15,7%, сообщает в пятницу Газета.ru.
«В марте 2018 года отмечалось некоторое повышение инфляции как в годовом, так и в месячном выражении с исключением сезонности», — говорится в сообщении Центробанка.
Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. При этом рост цен на плодоовощную продукцию происходил более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России.
Ранее на сайте издания сообщалось, что инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в апреле снизились до 7,8%.
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