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Фонд развития промышленности создан в Саратовской области
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Фонд развития промышленности создан в Саратовской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Фонд развития промышленности был зарегистрирован в Саратовской области в пятницу, 20 апреля, передает региональное министерство экономического развития.
По данным пресс-службы ведомства, организация будет предоставлять бюджетные займы промышленным предприятиям на внедрение импортозамещающих и экспортно ориентированных инновационных проектов.
«Создание регионального фонда развития промышленности позволит нам оказывать бюджетную поддержку небольшим по сумме проектам предприятий, поскольку федеральный фонд поддерживает проекты стоимостью от 100 млн рублей. Мы планируем поддерживать проекты с выдачей займа на сумму от 20 миллионов. Заинтересованность уже выразили 13 предприятий, в числе которых подавляющее большинство относится к машиностроительной отрасли и смежным с ней», — сообщила министр экономического развития области Юлия Швакова.
Запись о создании фонда внесена в Единый государственный реестр налогоплательщиков.
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