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Посол КНР в Австралии рассказал о расширении открытости и предстоящей Китайской международной импортной выставке
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Посол КНР в Австралии рассказал о расширении открытости и предстоящей Китайской международной импортной выставке 

ИА Синьхуа 1 час назад
Канберра, 20 апреля /Синьхуа/ — Ведущая австралийская газета The Australian в четверг опубликовала статью посла КНР в Австралии Чэн Цзинъе о дальнейшем расширении Китаем открытости, Китайской международной импортной выставке и позиции Китая по развитию двусторонних отношений.
Он отметил, что Китай продолжит расширять открытость, главным образом, в сфере услуг, в особенности финансовых. «Спустя 40 лет после начала реформ и открытости Китай прилагает усилия для обеспечения высококачественного развития и повышения уровня жизни народа, а также для скорейшего претворения планов реформ в жизнь», — пишет посол.
Чэн Цзинъе заявил, что первая Китайская международная импортная выставка состоится в ноябре этого года в Шанхае. Импортная выставка призвана стимулировать и увеличить импорт продукции в КНР. Выставка откроет Австралии и другим странам еще больше возможностей для налаживания экспорта в Китай их продукции и услуг.
По его словам, многие австралийские предприятия проявляют большую заинтересованность в участии в Китайской международной импортной выставке. Австралия обладает преимуществами в некоторых сферах услуг, поэтому ее предприятия должны воспользоваться данным шансом для налаживания экспорта своих товаров и услуг в Китай.
Говоря об отношениях между двумя странами, Чэн Цзинъе констатировал, что отношения между Китаем и Австралией испытывают отрицательное влияние из-за «систематических, безответственных и негативных высказываний». В условиях непрерывного уменьшения взаимодоверия двусторонние отношения окажутся подорваны. Посол призвал австралийскую сторону отказаться от предвзятости в отношении Китая и проделать серьезную работу для углубления взаимодоверия.
"По мере расширения открытости КНР внешнему миру и роста доли среднего класса в Китае, появились огромные потенциальные возможности для расширения двустороннего сотрудничества", — подчеркнул он, добавив, что Австралии пора уже определиться рассматривать Китай как шанс или как угрозу. —0—
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