Неделя тишины перед решениями центробанков и другие события уходящего апреля, — Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари»

Новая неделя — это период публикации финансовой отчетности в США , заседаний совета директоров крупнейших компаний России и макроэкономической статистки. Если вы не торгуете на американском фондовом рынке, мы призываем вас, так или иначе, следить за сезоном отчетности, хотя бы за результатами крупнейших компаний. Возможно, занятие не самое веселое, но пользы от него много, так как вы получите представление об истинном положении дел в экономике США и отдельных ее секторах. На неделе свою отчетность представят Intel Microsoft , Valero, Ford , Chevron и Lockheed Martin Corporation, а также еще ряд компаний.

«Татнефть», «Россети» и «ЛУКОЙЛ». Российский фондовый рынок будет во власти геополитики, выделить какие-то торговые идеи сейчас очень сложно, разве что только дивидендные истории. Именно поэтому стоит обратить внимания на итоги заседаний советов директоров, так как именно директора дают совет акционерам по выплате дивидендов. На будущей неделе подобные встречи проведут «Транснефть» , « Норильский никель », «Башнефть»

На валютном рынке будет горячее всего. Уже в понедельник на основную валютную пару евро/доллар окажет влияние статистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (MPI) Японии Германии , США и ЕС в апреле. Ожидается снижение деловой активности. Пока пара торгуется в боковике, в понедельник торги пройдут в диапазоне 1,227-1,234.

Во вторник блок статистки представит Германия: индекс делового климата (IFO), оценку текущей ситуации и индекс деловых ожиданий. По всем трем показателям ожидается серьезный спад. В этот же день вечером ожидаются позитивные данные по продажам жилья в США, а значит, евро неминуемо будет ослабевать. Пара может опуститься в район отметки 1,221.

В среду взгляд стоит перевести в сторону нефти. Ситуация на рынке позитивная во многом из-за сирийского конфликта и усиления изоляции России. Инвесторы предполагают, что новые санкции могут повлиять на поставки российской нефти в Европу, что создаст некий дефицит, поэтому закладывают в цену данный сценарий. Поддерживает котировки статистика. Австралия Новая Зеландия будут отмечать национальный праздник. Во второй половине дня Штаты опубликуют данные по коммерческим запасам нефти, ожидается снижение на 1,4 млн баррелей, а значит, Brent имеет шансы достичь $75-76 за баррель.

В четверг решение по процентной ставке примет ЕЦБ , изменений не ожидается, ставка останется на нулевом уровне. Тем не менее, важна риторика Марио Драги . После заседания регулятор проведет пресс-конференцию и поделится своими мыслями относительно дальнейшей монетарной политики и прогнозами на будущее. Глава банка может обозначить сроки повышения ставки по депозитам, которая на данный момент отрицательная (-0,40%). От заседания к заседанию ЕЦБ ужесточает риторику, и эта встреча вряд ли станет исключением. По итогам дня евро может укрепиться еще сильнее.

В пятницу эстафетную палочку от ЕЦБ примет Банк Японии и Банк России . Если заседание первого не представляет ничего интересного и не принесет волатильности на валютный рынок, то заседание ЦБ РФ все ждут с нетерпением. В связи с ростом волатильности валютного курса и ухудшением геополитической обстановки от регулятора ждут важных заявлений. Денежно-кредитная политика банка может претерпеть изменения и стать жестче. Ксения Юдаева уже заявила, что Центробанк будет снижать ставку медленнее, чем обычно. Еще ранее Игорь Дмитриев , глава департамента денежно-кредитной политики, заявил, что ограничения на повышение ключевой ставки сняты.

В течение всей недели рубль будет оставаться слабым, и только к концу недели немного наберет силу. Мы ожидаем пару доллар/рубль в районе отметки 60,5 руб., пару евро/рубль — в районе 75 руб. По отношению к неделе уходящей, ситуация вряд ли сильно изменится.