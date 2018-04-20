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Подорожавший борщ удивил ЦБ
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ЦБ оценил подорожавший борщ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на овощи в России растут быстрее, чем ожидали в ЦБ, в марте продукты для приготовления борща — капуста, свекла, картофель, морковь, лук и чеснок — подорожали в годовом выражении на 16 процентов по сравнению с девятью процентами в феврале. Об этом сообщается в материалах Банка России.
Растущие цена на овощи и фрукты разогнали инфляцию, отмечают в ЦБ.
«Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки», — говорится в документе.
Темпы роста цен на другое продовольствие в марте с учетом поправки на сезонность остались на уровне января-февраля 2018 года, а годовые темпы роста продолжили снижаться.
«По-прежнему дешевле, чем годом ранее, были крупы и макароны, мясопродукты, сахар, яйца», — отмечается в материалах Банка России.
Это стало следствием «сдержанного» спроса и благоприятной конъюнктуры для связанных с мировыми рынками цен на говядину, растительное масло и сахар, полагают в регуляторе.
По данным аналитического холдинга «Ромир», среднестатистической российской семье из трех человек необходимо ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни.
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