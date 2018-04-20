Центробанк проведет масштабное сокращение

Банк России сократит 1,2 тыс. сотрудников

Банк России сократит около 1,2 тыс. сотрудников надзорного блока, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"После реформирования надзора произойдет сокращение порядка 40% сотрудников по всей стране. Ориентировочно было порядка 2,5 тыс., а остается порядка 1,3 тыс. ", — отметила Полякова, сообщает "Интерфакс". Сокращение затронет сотрудников департамента банковского надзора, департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями и службы текущего банковского надзора (СТБН).

Кроме этого, произошло перераспределение задач сотрудников, созданы новые подразделения при реформировании надзора, пояснила Полякова.

Банк России 1 марта 2017 г. начал централизацию дистанционного банковского надзора, который проходит поэтапно и завершится в 2018 г. Одной из ключевых задач является создание СТБН, куда постепенно передадут надзорные полномочия территориальных учреждений Банка России. Переход начали с кредитных организаций, находящихся под надзором ГУ Банка России по ЦФО и Дальневосточного ГУ ЦБ.