Центробанк проведет масштабное сокращение

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Банк России сократит 1,2 тыс. сотрудников 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Банк России сократит около 1,2 тыс. сотрудников надзорного блока, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
"После реформирования надзора произойдет сокращение порядка 40% сотрудников по всей стране. Ориентировочно было порядка 2,5 тыс., а остается порядка 1,3 тыс. ", — отметила Полякова, сообщает "Интерфакс". Сокращение затронет сотрудников департамента банковского надзора, департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями и службы текущего банковского надзора (СТБН).
Кроме этого, произошло перераспределение задач сотрудников, созданы новые подразделения при реформировании надзора, пояснила Полякова.
Банк России 1 марта 2017 г. начал централизацию дистанционного банковского надзора, который проходит поэтапно и завершится в 2018 г. Одной из ключевых задач является создание СТБН, куда постепенно передадут надзорные полномочия территориальных учреждений Банка России. Переход начали с кредитных организаций, находящихся под надзором ГУ Банка России по ЦФО и Дальневосточного ГУ ЦБ.
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