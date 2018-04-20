Дмитрий Козак: Все бюджеты регионов РФ сбалансированы

Для этого были предприняты меры. В частности, изменены правила распределение финансовой помощи из федерального бюджета. В конце прошлого года проведена масштабная реструктуризация бюджетных кредитов. «Выделено около 350 миллиардов рублей», — сказал Козак.

В результате были высвобождены ресурсы региональных бюджетов, которые теперь могут быть направлены на реструктуризацию коммерческой задолженности и на финансирование отраслей экономики и социальной сферы, отметил вице-премьер.