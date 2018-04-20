Генсек ОПЕК заявил, что организация не преследует цель управлять ценой нефти

"Цена не является нашим целевым ориентиром. Нашей целью остается восстановление стабильности на рынке. И это не только в интересах производителей, но и потребителей, — сказал Баркиндо в ответ на твит президента США Дональда Трампа , обвинившего ОПЕК в искусственном завышении цен.

Он подчеркнул, что в этом смысле американские компании тоже выиграли от усилий стран ОПЕК.

Диалог будет продолжен

Организация стран-экспортеров в июне продолжит диалог с американскими производителями сланцевой нефти, сказал журналистам генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.