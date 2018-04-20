Генсек ОПЕК заявил, что организация не преследует цель управлять ценой нефти 

ДЖИДДА, 20 апреля. /ТАСС/, 20 апреля. ОПЕК не преследует цель управлять ценой, заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо журналистам.
"Цена не является нашим целевым ориентиром. Нашей целью остается восстановление стабильности на рынке. И это не только в интересах производителей, но и потребителей, — сказал Баркиндо в ответ на твит президента США Дональда Трампа, обвинившего ОПЕК в искусственном завышении цен.
Он подчеркнул, что в этом смысле американские компании тоже выиграли от усилий стран ОПЕК.
Диалог будет продолжен
Организация стран-экспортеров в июне продолжит диалог с американскими производителями сланцевой нефти, сказал журналистам генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.
"Мы пригласили американские компании поучаствовать в нашем июньском семинаре в Вене. И мы уже получили несколько подтверждений. Это глобальная индустрия, и мы преодолели уже некоторые барьеры", — сказал генсек.