Генсек ОПЕК рассказал, когда пройдет министерская встреча ОПЕК+

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что министерская встреча всех 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) пройдет 23 июня в Вене . Об этом сообщает РИА «Новости».

"После заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ пройдет общая министерская конференция стран ОПЕК и не ОПЕК 23 июня", — сказал Баркиндо.

Уточняется, что встреча министерского комитета по мониторингу венского соглашения пройдет 21 июня.

Мировые цены на нефть снижаются после обновления рекордов с 2014 года.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до $68,08 за баррель. На этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI — $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.