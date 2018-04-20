Топ-5 самых перспективных рынков недвижимости 2018 г

Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты портала globalpropertyguide.com провели исследование рынков недвижимости в разных городах и регионах мира. Отмечается, что на 22 рынках недвижимости в течение 2017 г. наблюдался рост цен, а то время как на 23 рынках наблюдалось падение.

Среди рынков с наибольшим падением отмечаются следующие: Египет (-11,49%), Катар (-10,43%), Киев, Украина (-7,97%), Монголия (-5,61%), а также Россия (-5,48%). Ниже мы расскажем о самых перспективных рынках недвижимости в 2018 г. 1. Исландия — +12,88%

В настоящий момент Исландия демонстрирует лучшую динамику на рынке недвижимости согласно проведенному исследованию. Цены на жилую недвижимость выросли на 12,88% в 2017 г., это максимальный рост с 2005 г. Такой рост цен эксперты связывают с ростом притока туристов и ограниченным предложением, особенно в столице государства, городе Рейкьявик . Однако, если сравнивать поквартально, то в IV квартале цены на жилую недвижимость снизились на 1,11% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, в 2017 г. количество туристов, посетивших страны, выросло на 24,2%, достигнув рекордного значения 2,2 млн человек, по данным Icelandic Tourism Board. В этом году, согласно прогнозам, ВВП страны вырастет на 3,2%. Для сравнения, в 2017 г. рост составил 3,4%, в 2016 г. — 7,2%, а в 2015 г. — 4,1%. 2. Гонконг — +12,81%

Цены на жилую недвижимость в Гонконге выросли в 2017 г. на 12,81%. В 2016 г. рост составил 6,61%, в 2015 г. — 0,11%, в 2014 г. — 8,22%, а в 2013 г. — 3,3%. В IV квартале 2017 г. цены на жилую недвижимость в Гонконге выросли на 2,54% по сравнению с предыдущим кварталом. Бум на рынке недвижимости продолжается, несмотря на повышение государственных пошлин для всех, кто покупает жилую недвижимость впервые. Кроме того, доступные кредиты на жилую и коммерческую недвижимость сократились еще в мае 2017 г. В течение 2017 г. общее число сделок с недвижимостью в Гонконге выросло на 12,6%, а продажи выросли на 30%. Согласно прогнозам в этом году рост ВВП составит от 2,7% до 3%. 3. Ирландия — +11,92%

Рост ВВП Ирландии в 2017 г. составил 7.3%, поэтому нет ничего удивительного в том, что на рынке недвижимости также наблюдается рост, отмечают составители рейтинга. По сравнению с предыдущим рейтингом страна поднялась на 4 позиции вверх и занимает третье место среди самых перспективных рынков недвижимости в мире. В 2017 г. рост составил 11,92%, в 2016 г. — 8,98%, в 2015 г. — 7,04%, в 2014 г. — 18,26%, а в 2013 г. — 6,32%. В последнем квартале прошлого года рост цен на жилую недвижимость составил 2,22%. Высокий рост цен на жилье связан с тем, что отмечается высокий спрос при нехватке предложений. Согласно прогнозу рост ВВП Ирландии в 2018 г. составит 4,4%. 4. Макао — +9,24%

Рынок жилой недвижимости Макао по-прежнему остается одним из самых перспективных в мире на фоне масштабный инвестиций в инфраструктуру. Эти инвестиции направлены на то, чтобы развивать связь Макао с Гонконгом и другими частями Китая . Средняя стоимость жилой недвижимости выросла на 9,24% за год, однако по сравнению с 2016 г. темпы роста снизились. В 2016 г. рост цен составил 23,09%. В течении последнего квартала цены выросли на 5,49% по сравнению с III кварталом того же года. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП Макао в 2018 г. составит 5%. 5. Черногория — +8,59%

Цены на жилую недвижимость в Черногории в 2017 г. выросли на 8,59%. По сравнению с ростом цен в прошлом году отмечается, что темпы роста снизились: в 2016 г. рост составил 13,36%. А вот в IV квартале наблюдалось падение цен на целых 5,24% по сравнению с III кварталом. Такой рост цен на жилую недвижимость эксперты связывают с бурным экономическим ростом. Этот рост поддерживается высоким спросом на недвижимость, а также туризмом. По оценкам рост ВВП в 2018 г. составит 3,9%.