Нижегородская область стала лучшей в ПФО по приросту внешнеторгового оборота

фото https://international.government-nnov.ruНижегородская область стала лучшей в ПФО по приросту внешнеторгового оборота«Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе-феврале 2018 года вырос на 54,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева

По словам директора департамента, показатель внешнеторгового оборота превысил общероссийские темпы прироста более, чем в 2 раза и показатель по ПФО более, чем в 3 раза. По темпам прироста товарооборота Нижегородская область заняла первое место в ПФО.

«Если говорить об объеме внешнеторгового оборота с зарубежными странами, который по итогам двух месяцев 2018 года вырос до 1,27 млрд долларов США, то следует отметить, что Нижегородская область заняла 2 место в ПФО после Республики Татарстан », — подчеркнула Ольга Гусева.

По информации департамента внешних связей, в Нижегородской области за январь — февраль 2018 года объём экспорта рос еще более высокими темпами и увеличился на 65%, составив 822 млн долларов США, импорт поднялся на 39% и достиг уровня 452 млн долларов.

В целом по Российской Федерации внешнеторговый оборот вырос на 24% к аналогичному периоду прошлого года и составил 99,3 млрд долларов, а по Приволжскому федеральному округу на 17% — до 7,78 млрд долларов США.