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В Сирии сообщили о наращивании производства экспортных товаров
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В Сирии сообщили о наращивании производства экспортных товаров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Сирия наращивает производство продукции на экспорт, в настоящий момент арабская республика поставляет товары в более чем сто стран по всему миру, сказал министр экономики и внешней торговли САР Самер аль-Халиль, выступая в пятницу на Ялтинском международном экономическом форуме.
"Наше сельское хозяйство, даже после семи лет войны позволяет производить сельскохозяйственную продукцию на экспорт. Тем самым, мы можем удовлетворять не только свои потребности в зерне в 4 миллиона тонн пшеницы ежегодно. Несмотря на разграбление, которое пережила отрасль за годы войны, впервые за годы мы начали экспорт пшеницы", — сказал аль-Халиль.
По словам сирийского министра, несмотря на «серьезный откат, экономика Сирии смогла сохранится».
"Сирия наращивает производство в области экспорта. В 2016 году мы нарастили экспорт в более чем 60 государств, на сегодняшний день мы экспортируем продукцию в более чем 100 государств во всем мире", — добавил аль-Халиль, выразив сожаление, что до сих пор сохраняются ограничения на экспорт и импорт продукции из некоторых западных государств.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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