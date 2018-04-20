В Сирии сообщили о наращивании производства экспортных товаров

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости Сирия наращивает производство продукции на экспорт, в настоящий момент арабская республика поставляет товары в более чем сто стран по всему миру, сказал министр экономики и внешней торговли САР Самер аль-Халиль, выступая в пятницу на Ялтинском международном экономическом форуме.

"Наше сельское хозяйство, даже после семи лет войны позволяет производить сельскохозяйственную продукцию на экспорт. Тем самым, мы можем удовлетворять не только свои потребности в зерне в 4 миллиона тонн пшеницы ежегодно. Несмотря на разграбление, которое пережила отрасль за годы войны, впервые за годы мы начали экспорт пшеницы", — сказал аль-Халиль.

По словам сирийского министра, несмотря на «серьезный откат, экономика Сирии смогла сохранится».

"Сирия наращивает производство в области экспорта. В 2016 году мы нарастили экспорт в более чем 60 государств, на сегодняшний день мы экспортируем продукцию в более чем 100 государств во всем мире", — добавил аль-Халиль, выразив сожаление, что до сих пор сохраняются ограничения на экспорт и импорт продукции из некоторых западных государств.

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