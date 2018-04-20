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СМИ: Украина попала в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства
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СМИ: Украина попала в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства 

RT на русском 1 час назад
Украина попала в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства в связи с введением безвизового режима со странами Европейского союза.
Об этом сообщает издание Liga со ссылкой на данные Индекса гражданств мира.
Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место. В 2017 году украинское гражданство получили 36,1%.
Всего в индексе представлены 209 стран, данные ранжировали по разным показателям за период с 2013 по 2017 год. Первое место досталось Франции, на втором оказалась Германия.
В марте украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, что около 500 тыс. граждан Украины использовали возможность посещать страны ЕС без визы.
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