СМИ: Украина попала в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства

Украина попала в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства в связи с введением безвизового режима со странами Европейского союза

Об этом сообщает издание Liga со ссылкой на данные Индекса гражданств мира.

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место. В 2017 году украинское гражданство получили 36,1%.

Всего в индексе представлены 209 стран, данные ранжировали по разным показателям за период с 2013 по 2017 год. Первое место досталось Франции , на втором оказалась Германия