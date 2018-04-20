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Жириновский предложил вывести золотой запас РФ из США
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Жириновский предложил вывести золотой запас РФ из США 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за вывод российских золотых запасов из США вслед за Турцией.
В пятницу Центральный банк Турции сообщил, что в 2017 году вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота.
"Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой", — написал Жириновский в своём Telegram.
По его словам, на сегодняшний день РФ владеет облигациями госдолга США на 90 с лишним миллиардов долларов, а в целом российские иностранные вложения оцениваются в 400 миллиардов долларов.
"И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика", — добавил Жириновский.
"А если в Центробанке или Минфине боятся, что часть денег может быть украдена, то нужно создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу. Их вообще невозможно будет украсть", — заключил лидер ЛДПР.
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