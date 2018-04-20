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США предложили лишить российского золота
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США предложили лишить российского золота 

Рамблер 48 минут назад
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вывести золотой запас России из США, как это сделала Турция, передает РИА Новости.
20 апреля Центральный Банк Турции сообщил, что вывел свой золотой запас из Федеральной резервной системы США в 2017 году.
«На сегодняшний день вы владеем облигациями госдолга США на 90 с лишним миллиардов долларов, а в целом наши иностранные владения оцениваются в $400 млрд И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика», — написал лидер ЛДПР в Telegram.
Жириновский пояснил, что США — это оппонент России и к тому же страна с самым высоким госдолгом в мире.
«Да, проценты там чуть выше, но мы же рискуем вообще остаться без этих денег, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию!», — заявил политик.
По его словам, российский капитал должен вернуться в страну и использоваться для развития инфраструктуры, образования и здравоохранения.
>> Турция вывела золотой запас из США
Для защиты средств от коррупционных схем Жириновский предложил «создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу».
«Их вообще невозможно будет украсть», — заключил политик.
Комментарии207  Ещё 14 источников 
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