США предложили лишить российского золота

20 апреля Центральный Банк Турции сообщил, что вывел свой золотой запас из Федеральной резервной системы США в 2017 году.

«На сегодняшний день вы владеем облигациями госдолга США на 90 с лишним миллиардов долларов, а в целом наши иностранные владения оцениваются в $400 млрд И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика», — написал лидер ЛДПР в Telegram.

Жириновский пояснил, что США — это оппонент России и к тому же страна с самым высоким госдолгом в мире.

«Да, проценты там чуть выше, но мы же рискуем вообще остаться без этих денег, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию!», — заявил политик.

По его словам, российский капитал должен вернуться в страну и использоваться для развития инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Для защиты средств от коррупционных схем Жириновский предложил «создать специальный банк, который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу».