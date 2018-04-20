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Силуанов доложил Медведеву о проблемах бюджетного плана
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Силуанов доложил Медведеву о проблемах бюджетного плана 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов направил письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву, в котором предупредил о рисках недополучения в бюджет до 204 млрд руб. дивидендов или более половины запланированных платежей госкомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
В законе о федеральном бюджете на 2018 г. заложены дивиденды в размере 379,9 млрд руб. — исходя из выплаты госкомпаниями 50% чистой прибыли по МСФО. Однако не все госкомпании согласились ориентироваться на эту планку, пишет Силуанов. Министр приводит в пример «Газпром». Правление газового холдинга предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, направив на выплаты акционерам 25% чистой прибыли. Это приведет к выпадающим доходам бюджета до 78 млрд руб., указывает Силуанов. Министр также приводит в пример «Россети», от которых бюджет получил лишь 1,15 млрд руб. или 1,4% чистой прибыли по МСФО.
Кроме того, Силуанов обращает внимание на проблему промежуточных дивидендов. За первое полугодие 2017 г. «Транснефти» перечислила в бюджет 21,58 млрд руб., еще 17,26 млрд руб. заплатил государственный «Роснефтегаз» (держит акции «Роснефти», получил от компании 20,3 млрд руб. промежуточных дивидендов). Прошлогодние промежуточные дивиденды приведут к уменьшению выплат в 2018 г., отмечает Силуанов.
В связи с этим министр финансов просит Медведева поручить Минэкономразвития и Росимуществу потребовать от госкомпаний направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, а также инициировать внеочередные собрания акционеров «Роснефтегаза», «Транснефти» и «Роснефти» по вопросу выплаты промежуточных дивидендов за январь-июнь в размере не меньше, чем за тот же период 2017 г.
По словам собеседника «Интерфакса», в ответ на письмо Силуанова премьер поручил своему своему первому заместителю Игорю Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.».
Другой источник агентства в одном из ведомств утверждает, что в связи с поручением премьера Минэкономразвития, Минфин и Росимущество в четверг получили из аппарата правительства письмо с просьбой представить предложения по размеру дивидендов до 7 мая.
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