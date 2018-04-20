Силуанов доложил Медведеву о проблемах бюджетного плана

Министр финансов Антон Силуанов направил письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву , в котором предупредил о рисках недополучения в бюджет до 204 млрд руб. дивидендов или более половины запланированных платежей госкомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В законе о федеральном бюджете на 2018 г. заложены дивиденды в размере 379,9 млрд руб. — исходя из выплаты госкомпаниями 50% чистой прибыли по МСФО. Однако не все госкомпании согласились ориентироваться на эту планку, пишет Силуанов. Министр приводит в пример «Газпром» . Правление газового холдинга предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, направив на выплаты акционерам 25% чистой прибыли. Это приведет к выпадающим доходам бюджета до 78 млрд руб., указывает Силуанов. Министр также приводит в пример «Россети» , от которых бюджет получил лишь 1,15 млрд руб. или 1,4% чистой прибыли по МСФО.

Кроме того, Силуанов обращает внимание на проблему промежуточных дивидендов. За первое полугодие 2017 г. «Транснефти» перечислила в бюджет 21,58 млрд руб., еще 17,26 млрд руб. заплатил государственный «Роснефтегаз» (держит акции «Роснефти» , получил от компании 20,3 млрд руб. промежуточных дивидендов). Прошлогодние промежуточные дивиденды приведут к уменьшению выплат в 2018 г., отмечает Силуанов.

В связи с этим министр финансов просит Медведева поручить Минэкономразвития Росимуществу потребовать от госкомпаний направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, а также инициировать внеочередные собрания акционеров «Роснефтегаза», «Транснефти» и «Роснефти» по вопросу выплаты промежуточных дивидендов за январь-июнь в размере не меньше, чем за тот же период 2017 г.

Другой источник агентства в одном из ведомств утверждает, что в связи с поручением премьера Минэкономразвития, Минфин и Росимущество в четверг получили из аппарата правительства письмо с просьбой представить предложения по размеру дивидендов до 7 мая.