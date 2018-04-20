Главные мировые новости пятницы

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 20 апреля 2018 г.

1. Цены на нефть изменились незначительно, пока Россия обдумывает возможность увеличения квот на добычу

В пятницу цены на нефть изменились незначительно, но остались близко к максимуму за три с половиной года на фоне состоявшегося заседания мониторингового комитета стран ОПЕК и России в Саудовской Аравии

Согласно сообщениям, на совместном заседании представителей стран ОПЕК и вне ОПЕК был представлен отчет о том, что уровень выполнения соглашения по сокращению добычи нефти зафиксировал очередной рекорд, а большую часть излишнего предложения на нефтяном рынке удалось устранить.

По сообщению Reuters со ссылкой на информированного источника, запасы нефти в развитых странах в марте оказались на 12 млн баррелей выше среднего уровня за пять лет. Это значительно ниже, чем в январе 2017 года, когда превышение среднего уровня за пять лет составило 340 млн баррелей.

Министр энергетики России Александр Новак считает, что дискуссия по увеличению квот на добычу может начаться либо во второй половине этого года, либо в 2019 году. Однако он обратил внимание, что это произойдет лишь при восстановлении устойчивого баланса на нефтяном рынке.

Новый отчет о бурильной активности в США , который будет опубликован компанией Baker Hughes в пятницу, даст инвесторам свежую информацию о добыче и спросе на нефть в США. На прошлой неделе число буровых установок в США выросло вторую неделю подряд.

Настроения на фондовом рынке по-прежнему будут определяться квартальными отчетами ведущих американских компаний, многие из которых выйдут в пятницу.

К пятнице свои отчеты за первый квартал представили 74 компании, охваченных индексом S&P 500. При этом 80% этих отчетов оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Среди самых громких имен компаний, которые опубликуют свои отчеты до начала торгов в пятницу, можно назвать General Electric (NYSE:GE), Honeywell (NYSE:HON) и Schlumberger (NYSE:SLB).

Основное внимание привлечет отчет GE. Прогнозы компании на будущее будут тщательно проанализированы после того, как аналитик Goldman Джо Ричи указал в послании клиентам, что снижение прогнозов General Electric практически неизбежно.

3. Игроки рынков ожидают выступлений чиновников ФРС и следят за доходностью бондов США В пятницу не планируется публикация важных экономических отчетов, поэтому игроки рынков будут ожидать новых сведений о дальнейшем курсе монетарной политике от чиновников ФРС.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер настаивает на своем мнении, что центробанк США должен постепенно ужесточать монетарную политику.

«Если экономика будет расти в соответствии с нашими прогнозами, я считаю уместным постепенное повышение процентной ставки в этом и в следующем году», — заявила Местер в четверг вечером.

Рынки уже практически уверены в еще двух повышениях процентной ставки в этом году. В данный момент вероятность повышения процентной ставки в июне оценивается в 97% согласно прогнозу по ставке ФРС от Investing.com. Вероятность третьего повышения процентной ставки в декабре расценивается на уровне 88%.

В пятницу наблюдается некоторая волатильность изменения доходности гособлигаций США. После того, как в четверг доходность десятилетних казначейских облигаций США превысила 2,9% в пятницу она продолжила свой рост. Однако доходность двухлетних бондов США перешла к снижению после того, как во время ночных торгов достигла значения 2,441% — наивысшего уровня с сентября 2008 года.

4. Фунт подешевел после заявлений главы Банка Англии

Британский фунт перешел к снижению против доллара США после того, как глава Банка Англии Марк Карни дал основание думать, что прогнозы о повышении процентной ставки в мае могли быть излишне оптимистичными.

В четверг вечером в интервью BBC Карни сказал, что рынки ожидают постепенного повышения процентной ставки в ближайшие годы. Однако он сам предпочитает не фокусироваться на точном времени.

Глава Банка Англии указал на слабые результаты опросов по деловой активности и на низкие объемы розничных продаж, как на сдерживающие факторы.

«Я уверен, будут разные мнения, однако в начале мая нам на это придется обратить внимание, учитывая, что в текущем году нам предстоят и другие заседания», — заявил Карни в интервью.

5. Инфляция в Японии осталась на прежнем уровне

Индекс потребительских цен (CPI) Японии в марте в годовом исчислении остался на уровне 1,1%, а базовая инфляция осталась равной 0,9%. Данные показатели совпали с прогнозами экспертов.

Эти данные подкрепили результаты опубликованного Reuters опроса, согласно которому прогнозируется, что в результате своего заседания на следующей неделе Банк Японии сохранит монетарную политику без изменений, поскольку инфляция по-прежнему далеко от целевого уровня центробанка Японии 2%.