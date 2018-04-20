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Участникам госзакупок запретят неофициальный найм сотрудников
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Участникам госзакупок запретят неофициальный найм сотрудников 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесён законопроект, запрещающий участникам государственных закупок нанимать работников неофициально. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
С тем, чтобы оптимизировать и повысить степень открытости деятельности организаций в части соблюдения ими обязанности по уплате страховых взносов, предлагается исключить из числа участников госзакупок и муниципальных закупок участников, привлекающих неофициальный труд и тем самым уклоняющихся от уплаты страховых взносов и отчислений подоходного налога, отмечается в законопроекте.
По оценкам Счётной палаты, общий объём налоговых преференций для российского бизнеса ежегодно составляет 9,5 трлн руб. В отношении ряда компаний специальный налоговый режим введён до 2095 года. При этом, по данным Росстата, в настоящий момент неофициально занято до 15 млн человек, а теневой фонд оплаты труда достигает 10 трлн.
Из-за этого региональные и муниципальные бюджеты ежегодно недополучают 1,3 трлн руб. в качестве НДФЛ; Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования ежегодно недополучают 3 трлн руб. ; минимум 15 млн человек не сумеют выйти на пенсию при достижении возраста, предусмотренного законом «О трудовых пенсиях», поскольку им не хватит баллов, и их пенсионный возраст повышается на 5 лет.
Принятие проекта закона будет способствовать легализация труда в нашей стране и повышению доходной части как бюджетов субъектов федерации, так и внебюджетных фондов, а также полноценной реализации права на пенсионное обеспечение.
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