Участникам госзакупок запретят неофициальный найм сотрудников

Госдуму внесён законопроект, запрещающий участникам государственных закупок нанимать работников неофициально. Документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

С тем, чтобы оптимизировать и повысить степень открытости деятельности организаций в части соблюдения ими обязанности по уплате страховых взносов, предлагается исключить из числа участников госзакупок и муниципальных закупок участников, привлекающих неофициальный труд и тем самым уклоняющихся от уплаты страховых взносов и отчислений подоходного налога, отмечается в законопроекте.

По оценкам Счётной палаты , общий объём налоговых преференций для российского бизнеса ежегодно составляет 9,5 трлн руб. В отношении ряда компаний специальный налоговый режим введён до 2095 года. При этом, по данным Росстата , в настоящий момент неофициально занято до 15 млн человек, а теневой фонд оплаты труда достигает 10 трлн.

Из-за этого региональные и муниципальные бюджеты ежегодно недополучают 1,3 трлн руб. в качестве НДФЛ; Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования ежегодно недополучают 3 трлн руб. ; минимум 15 млн человек не сумеют выйти на пенсию при достижении возраста, предусмотренного законом «О трудовых пенсиях», поскольку им не хватит баллов, и их пенсионный возраст повышается на 5 лет.

Принятие проекта закона будет способствовать легализация труда в нашей стране и повышению доходной части как бюджетов субъектов федерации, так и внебюджетных фондов, а также полноценной реализации права на пенсионное обеспечение.