В Крыму начался ипотечный бум

По итогам 2017 года объемы выдачи ипотеки в Крыму Севастополе удвоилась. Об этом говорится в сообщении Минстроя России , которое поступило 20 апреля в редакцию «Дома».

В 2017 году в республике Крым было выдано 1386 ипотечных кредитов на сумму в 2,6 миллиарда рублей против 642 кредитов годом ранее. В Севастополе — 508 кредитов на 1,01 миллиарда рублей против 235 кредитов по итогам 2016-го.

В первом квартале 2018 года рост продолжился: на 1 марта в Крыму выдано в 2,8 раза, в Севастополе — в 1,9 раза больше ипотечных кредитов, чем за три первых месяца прошлого года. Вырос также объем кредитов в денежном выражении: в первом квартале 2018 года крымчане взяли ипотеку на 492 миллиона рублей, что в 3,3 раза выше аналогичного показателя прошлого года.

Средняя ставка в ипотеке снижается в обоих субъектах, по итогам 2017 года она составляла 11,2 процента годовых, по состоянию на 1 марта в Крыму ставка находится на уровне 10,42 процента, в Севастополе — 10,57 процента годовых.