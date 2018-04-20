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В Крыму начался ипотечный бум
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В Крыму начался ипотечный бум 

dom.lenta.ru 42 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
По итогам 2017 года объемы выдачи ипотеки в Крыму и Севастополе удвоилась. Об этом говорится в сообщении Минстроя России, которое поступило 20 апреля в редакцию «Дома».
В 2017 году в республике Крым было выдано 1386 ипотечных кредитов на сумму в 2,6 миллиарда рублей против 642 кредитов годом ранее. В Севастополе — 508 кредитов на 1,01 миллиарда рублей против 235 кредитов по итогам 2016-го.
В первом квартале 2018 года рост продолжился: на 1 марта в Крыму выдано в 2,8 раза, в Севастополе — в 1,9 раза больше ипотечных кредитов, чем за три первых месяца прошлого года. Вырос также объем кредитов в денежном выражении: в первом квартале 2018 года крымчане взяли ипотеку на 492 миллиона рублей, что в 3,3 раза выше аналогичного показателя прошлого года.
Средняя ставка в ипотеке снижается в обоих субъектах, по итогам 2017 года она составляла 11,2 процента годовых, по состоянию на 1 марта в Крыму ставка находится на уровне 10,42 процента, в Севастополе — 10,57 процента годовых.
В начале марта 2018 года глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что в регионе будет запущен новый проект по строительству жилья экономического класса. «Ставки [по ипотеке] у нас пока выше, чем в других регионах. Повышение доступности жилья для граждан — одна из ключевых задач строительной политики, которую проводит совет министров», — отметил Аксенов.
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